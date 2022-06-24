Altay'ın serbest kalmaması için mayıs ayında 2 milyon 388 bin TL ödeme yaptığı 32 yaşındaki stoperin kulübe yaklaşık 1 milyon TL bonservis ücreti getirdiği bildirildi.

Murat'la İran'dan bir kulübün ilgilendiği öğrenilirken, oyuncunun ismi ayrıca İstanbulspor'la da anılmaya başladı. Siyah-beyazlılarda Rodriguez ile Murat'ın ayrılışı ve Kazımcan'ın satışıyla kadrodan giden oyuncu sayısı 16'ya yükselmiş olacak.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)