İzmir ekibinin ara transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Göztepe'den 2 yıllığına kadrosuna kattığı 37 yaşındaki Sambacı, son 7 karşılaşmada ilk 11 yüzü göremedi.
Siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçın 4'ünde ilk 11'de yer alan tecrübeli 10 numara, gol atma başarısı gösteremezken, 3 asistle takımına katkı sağladı. Teknik Direktör Osman Özköylü, büyük umutlarla transfer edilen Mossoro'nun yerine genellikle Fas asıllı Fransız futbolcu Regattin'i forvet arkasında oynatmayı tercih etti.
Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)