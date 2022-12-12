Altay’da moraller bozuldu

Spor Toto 1. Lig ekiplerin Altay, hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun olaylı İzmir derbisinde Göztepe ve Altay'ın 3-0 hükmen mağlup sayıldığını açıklamıştı. Siyah-beyazlı ekip, beklemediği bu kararın ardından yara almış ve play-off iddiasını zora sokmuştu. İzmir temsilcisi, bu kararın yarasını Denizlispor deplasmanında sarmak istiyordu fakat son dakikalarda gelen gollerden sonra sahadan 2-1 mağlup ayrıldı ve haftayı kötü sonuçlardan dolayı moralsiz kapattı.

Hasan İnce / İZMİR (İHA)