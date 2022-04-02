Spor Toto Süper Lig ’de zor günler geçiren Altay, 31’inci haftada bugün evinde son haftaların formda ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’la karşı karşıya gelecek.

Marco Paixao tesisleri terk etti

Altay’da yarın oynanacak olan Antalyaspor maçı öncesi Marco Paixao krizi yaşandığı iddia edildi. Habere göre oyuncu grubunun maaşları yatırılırken, ödemesi yapılmayan Marco Paixao kamp yapılan kulüp tesislerini terketti.

Sinan Kaloğlu ilk maçına çıkıyor

Antalyaspor mücadelesinde Altay’da bu sezon 4’üncü teknik adam olarak göreve getirilen Sinan Kaloğlu hem teknik direktörlük kariyerinin hem de siyah-beyazlı takımın başındaki ilk görevine çıkacak. 29 puanla 17. sırada bulunan Altay'da dizinden sakatlanarak sezonu kapatan santrfor Deniz Kadah ile sarı kart cezalısı ön libero Poko maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: Ajansspor