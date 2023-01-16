Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ikinci kez bu senaryoyu yaşıyor. Altay, uzun bir aradan sonra üst üste 3 maç kaybederek Spor Toto 1. Lig'de kötü günler geçirmeye başladı.

Siyah-beyazlı ekip, en son bu süreci ligin ilk 3 haftasında yaşamıştı ve daha sonra arka arkaya mağlubiyet serisine imza atmamıştı. İzmir temsilcisi, tekrar çıkış yapmanın yollarını ararken; tüm yoğunluğunu 3 maçlık deplasman serüveninden ardından evinde oynayacağı Pendikspor mücadelesine vermiş durumda.

Altay, sezonun ilk maçında İstanbul temsilcisine 1-0 mağlup olmuştu.(İHA)