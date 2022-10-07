Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Çaykur Rizespor 'la karşılaşacak Altay'da stoper Kutay Yokuşlu, ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Kasığındaki sakatlığı nedeniyle önceki hafta Yeni Malatyaspor deplasmanında kadroda yer almayan, geçen hafta da Eyüpspor önünde 90 dakika kulübede bekleyen 24 yaşındaki savunmacı formasına kavuşacak.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı durumuna düşen İsveçli stoper Eric Björkander'in yokluğunda teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun defansta Kutay'a görev vereceği öğrenildi. İlk 5 maçta 11'de yer alan genç futbolcunun tamamen iyileştiği ve göreve hazır olduğu ifade edildi. Bu arada siyah-beyazlılarda sakatlıktan çıkan santrfor Deniz Kadah takımdan ayrı çalışmalara başladı. (DHA)