Spor Toto Süper Lig ’de küme düşen Altay’ın 28 Nisan’da iftar saatinin yaklaşması gerekçe gösterilerek yarıda kalan olağanüstü genel kurulunun 16 Mayıs Pazartesi günü kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. İzmir Faal Futbol Hakemleri Derneği Sempozyum Salonu’nda organize edilecek kongre saat 17.30’da başlayacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Yarıda kalan olağanüstü genel kurulumuz geniş tabanlı yönetim kurulu listesi hazırlanarak, 16.05.2022 tarihinde kaldığı yerden devam edecektir” denildi. Dernekler Kanunu’na göre ilk kongreye katılan üyelerin ikinci seçimde yer alabileceği, diğer üyelerin salona alınmayacağı bildirildi. Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlık görevini bıraktığı ilk kongrede aday çıkmamıştı.