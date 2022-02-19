Süper Lig 'in 26. haftasında Altay, Beşiktaş 'a konuk oldu. Sahadan 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılan Altay'da Kazımcan Karataş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Genç futbolcu mücadelenin son anlarında yaşanan penaltı pozisyonu ile ilgili hakemin verdiği devam kararına isyan etti.

Kazımcan Karataş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. Bu kadar VAR'la konuşuluyor, 5-6 dakika sohbet ediyorsunuz, VAR'a gidip o pozisyonu incelemiyorsunuz! Gole kadar biraz durgunduk. Golden sonra pozisyon bulmaya çalıştık. Şanssızdık. İnşallah bunu en kısa zamanda halledip, puanlar almak istiyoruz."

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