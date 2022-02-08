Göztepe derbisinde takımına penaltı kazandıran ve Thaciano’nun attığı golün asistini yapan 19 yaşındaki Kazımcan Karataş, Altay’ın Türk futboluna son armağanı olarak yıldız gibi parladı.

Altay Spor Okulları’nda yetişen, Siyah-Beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarında forma giyen, U17 ve U19 Milli Takım ’ın değişmez oyuncusu olan Kazımcan Karataş, Alanyaspor ile iki hafta önce oynanan maçta Manchester United Scoutu Kristo Klibardi tarafından da izlenmişti.

Türk futboluna bugüne kadar sayısız oyuncu kazandıran Altay’ın son keşfi Kazımcan Karataş oldu.







