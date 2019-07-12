Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, Afyon kampının sorunsuz şekilde devam ettiğini söyledi.

Kampta fiziksel çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Sait Karafırtınalar, "Takımın idmanlardaki performansından memnunum. Herkes çok hırslı ve moralimiz yerinde. İç transferde istediğimiz oyuncularla yola devam ediyoruz. Dış transferde de önümüzdeki günlerde 1-2 takviye yapacağız" diye konuştu.

Ön libero, orta saha, kanat ve kaleci arayışı süren siyah-beyazlılar, takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan sağ bek Yasin'in durumuna göre bu bölgeye de takviye yapacak. Stoper Ulaş'ın satılması halinde de savunmaya oyuncu alınacak.