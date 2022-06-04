Göreve gelen yeni yönetimle temas halinde olduğunu ancak netleşen bir durumun söz konusu olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Benim önceliğim Altay. 1'inci Lig'den bazı teklifler alıyorum ancak kulübümdeki durumum belli olmadan adım atmayacağım. Altay'ın transfer yasağı var, şu durumda önceliğim kendi kulübüm" diye konuştu.

Siyah-beyazlı takımdaki pek çok futbolcunun durumlarının da kendisi gibi belirsiz olduğunu ifade eden 40 yaşındaki savunma oyuncusu, "Keşke Süper Lig 'deki kadromuz korunsaydı, mevcut kadroyla yeniden Süper Lig'e çıkabilecek güçteydik. Yeni sezonda Altay'ın bana ihtiyacı olursa seve seve kalırım, farklı bir gelişme olursa ona göre yolumu çizerim" mesajı verdi.

Geçen sezon Süper Lig'de en yaşlı futbolcu olarak mücadele eden İbrahim Öztürk, son hafta Kasımpaşa'ya attığı golle lig tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu oldu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)