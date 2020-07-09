Geçen hafta antrenmanda sağ arka adalesinden sakatlanması nedeniyle Adana Demirspor deplasmanında riske edilmeyen Hollandalı oyuncunun Erzurumspor randevusuna yetişmesi için seferberlik ilan edildi. Kappel'in kendini iyi hissetmesi durumunda ilk 11'de olmasa da yedek kulübesinde yer alabileceği öğrenildi.

Erzurumspor karşılaşmasında teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın oyunun gidişatına göre Kappel'i sahaya sürmeyi planladığı bildirildi. Siyah-beyazlı takımın hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan Kappel, bu sezon 4 kez rakip fileleri sarsarken 6 da asist yaparak skora katkı sağladı. Yönetim kanatlarda görev alan futbolcunun sözleşmesini nisan ayı sonunda 1 yıl daha uzatmıştı. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı ön libero Yılmaz ise kadroda yer almayacak.

FENERBAHÇE İDDİASI YİNE GÜNDEMDE

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın ismi bir kez daha Fenerbahçe ile anılmaya başladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde deneyimli teknik adamla masaya oturarak futbol koordinatörlüğü görevi için teklif sunduğu, Yalçın Koşukavak'ın da bu teklife olumlu yaklaştığı ileri sürüldü. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, mart ayında yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin teklifini doğrulamış, ancak Koşukavak'ın hedefinin siyah-beyazlı takımı Süper Lig'e çıkarmak olduğunu aktarmıştı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)