Sezonun ilk 3 maçını kaybeden İzmir temsilcisinde o dönem eleştirilen isimler arasında yer alan kaleci Ozan, son 3 haftada yaptığı kurtarışlarla olumsuz yorumları tersine çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, son 3 randevuda Bodrumspor'u 2-0 yenip, Adanaspor'la 1-1, Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalırken, kaleci Ozan, 270 dakikada sadece 1 gol yiyerek güven verdi.

Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, 6 maçta da ilk 11'de yer alırken sadece Bodrumspor müsabakasında yüzüne gelen sert top nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Üçüncü sezonunu geçirdiği Altay'da ilk kez birinci kaleci konumunda olan tecrübeli eldiven, Antalyaspor'da forma giydiği 2014-2015 sezonundan bu yana ilk defa bir takımda istikrarlı bir şekilde görev almaya başladı.

DHA