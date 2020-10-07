TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'ın kalesini koruyan Burak Öğür, yaptığı kurtarışlarla takım arkadaşlarına ve teknik heyete güven verdi. Sezon başında Ümraniyespor'dan transfer edilen 31 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon takımın bir numaralı kalecisi olan Cihan'la girdiği rekabeti kazanarak ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.

İlk 4 haftada eldivenleri kaptırmayan Burak, 2 gol yerken, 3 maçta kalesini gole kapattı. Bu periyotta Samsunspor'la 0-0 berabere kalıp, Eskişehirspor'u 6-0, Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden İzmir temsilcisi sadece İstanbulspor'a 2-1 yenildi. Burak, gerek karşı karşıya pozisyonlarda, gerekse uzak mesafeden atılan şutlarda başarılı kurtarışlar yaparak alkış topladı.