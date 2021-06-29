Tek aday olarak girdiği kongrede güven tazeleyen Ekmekçioğlu'nun seçim bitiminde üyelere, "Mustafa hocamızla görüştüm. Her şey olumlu gidiyor. Bir aksilik olmazsa Süper Lig 'de de birlikteyiz" dediği öğrenildi.

Camianın ileri gelenleriyle sohbet eden Ekmekçioğlu'nun Denizli'yi resmiyete döktükten sonra transfere ağırlık vereceğini ve Süper Lig'de iyi işler yapacak kadroyu kuracağını söylediği belirtildi. Genel kurula katılanlara teşekkür eden Ekmekçioğlu, "Biz verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın hayali Süper Lig'e yükselmekti. Bunu başardık ancak işimiz bitmedi. Altay hak ettiği ortamda yani Süper Lig'de. Yine el ele vereceğiz ve kulübümüzü en iyi şekilde yöneteceğiz" dedi. Altay, antrenmanlara haftaya başlayacak.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)