Altay'da iki oyuncuya milli davet

Spor Toto 1. Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına odaklanan Altay'ın iki yabancı futbolcusu Helder Tavares ve Anton Putsila'ya milli takımlarından davet geldi.

08 Mart 2019, Cuma 13:13
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Altay'da iki oyuncuya milli davet

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Belaruslu orta saha oyuncusu Anton Putsila, ülkesinin 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları için milli takıma çağrıldı. Belarus, 21 Mart'ta Hollanda'yla, 24 Mart'ta Kuzey İrlanda'yla karşılaşacak.

Yine devre arasında Portekiz kulübü Tondela'dan transfer edilen orta saha oyuncusu Helder Tavares ise Yeşil Burun Adaları'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde ülkesi için ter dökecek. Yeşil Burun Adaları, 24 Mart'ta Lesotho ile karşı karşıya gelecek.

AA


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