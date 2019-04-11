Siyah-beyazlı formayla önceki sezon 3. Lig'de 7 gol atan, geçen sezon 2. Lig'de 3 kez rakip fileleri sarsan İbrahim Akın, bu sezon görev aldığı 19 lig maçında meşin yuvarlağı 3 direğin arasından geçiremedi. Bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 Aralık 2018'de İzmir'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında rakip ağları havalandıran 35 yaşındaki futbolcu, ligde ise skora direkt katkı sağlayamadı. Toplam 45 golünün bulunduğu Süper Lig'de son golünü 21 Şubat 2015'te Sivasspor formasıyla atan usta futbolcu, 1. Lig'deki son golünü altyapısından yetiştiği Altay formasıyla 15 Mayıs 2004'te kaydetti. İbrahim'İn Altay'la sezon başında yenilenen 1 yıllık sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek.

USTA GAZETECİLER ANILARINI ANLATTI

Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin düzenlediği, "İki nesil iki deklanşör" söyleşisinde kulübün en kritik yıllarına gazeteci kimlikleriyle tanıklık eden Aydın Atar ve Murat Arabacı, anılarını anlattı. Dernek binasındaki etkinliğe katılan camianın sembol isimlerinden Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Kemal Zorlu da kulübün gelecekte izlemesi gereken yol haritasıyla ilgili düşüncelerini aktardı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)