Altay'da Helder Tavares gözden düştü

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da ikinci sezonunu geçiren Yeşil Burun Adalarılı ön libero Helder Tavares, son haftalarda teknik heyetin gözünden düştü.

18 Nisan 2020, Cumartesi 10:41 Son Güncelleme:
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Altay'da Helder Tavares gözden düştü

TFF 1. Lig temsilcisi Altay'da ikinci sezonunu geçiren Yeşil Burun Adalarılı ön libero Helder Tavares, son haftalarda teknik heyetin gözünden düştü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak, görevde olduğu son 6 maçta, Tavares'e ilk 11'de sadece 1 kez görev verdi.

30 yaşındaki futbolcuyu 2 kez kadroya almayan, 2 kez de 90 dakika yanında oturtan Yalçın Koşukavak, 1 defa Tavares'i sonradan oyuna aldı. Ara transfer döneminde aynı bölgede görev alan Segbefia ile anlaşan Altay'ın sözleşmesi sezon sonunda bitecek Helder Tavares'le yollarını ayırması bekleniyor.

DHA

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