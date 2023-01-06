Transfer yasağı devam eden ve yasağı aşmak için eski yabancı oyuncularına 11 milyon Euro gibi dev bir ödeme yapması gereken İzmir temsilcisinde yönetim, iki futbolcunun gelecek sezon da yuvada kalması için temaslara başladı.

Siyah-beyazlılarda özellikle 41.5 yaşındaki profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu kaptan İbrahim, ilk yarıdaki performansıyla büyük alkışı hak etti. Haziran ayında 42 yaşında olacak usta savunmacı ilk yarıda oynadığı 18 maçın 17'sinde ilk 11'de görev alıp 1517 dakika sahada kaldı. Pek çok meslektaşının emekliliğe ayrılıp antrenörlük ve teknik direktörlüğe başladığı sektörde ilerleyen yaşına rağmen adeta gençlere taş çıkaran İbrahim Öztürk, savunmada oynadığı halde 3 kez rakip fileleri sarsarak takımın en skorer 2'nci ismi oldu. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'yla aynı yaştaki deneyimli kaptan, performansıyla taraflı taraftarsız tüm futbolseverlerin takdirini topladı.

Sefa ise ligde 1 maçta 13 dakika oynarken, kupada 1 maçta 106 dakika görev yaptı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)