TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak 10'uncu sıraya gerileyen Altay, deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor'u yenerek hem kötü gidişini durdurmayı hem de rakibine karşı ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Akhisar ekibiyle şimdiye kadar 3 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, 3 maçta da sahadan eli boş ayrıldı. Altay'ın 1'inci Lig'de küme düştüğü 2010-11 sezonunda Akhisar'da oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazanırken, İzmir'de oynanan mücadelede yeşil-siyahlılar 3-1'lik skorla güldü.

İki takım son olarak 21 Aralık 2011'de Türkiye Kupası'nda birbirlerine rakip oldu. Akhisar'daki kupa randevusunda da ev sahibi ekip mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Altay, 8 yıl sonra kozlarını paylaşacağı Akhisarspor'un bileğini bu kez bükmek istiyor.