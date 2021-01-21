Sezon başında Antalyaspor'dan kiralanan 23 yaşındaki futbolcunun Akdeniz ekibinde yaşadığı kasık sakatlığının tam olarak geçmediği belirtildi. Ligde 19 Aralık'ta iç sahada oynanan Akhisarspor maçında sakatlanan ve son 3 karşılaşmada forma giyemeyen Harun'un bu hafta da riske edilmemesi bekleniyor.

MURAT VE ZEKİ GELDİ

Transfer çalışmalarını da sürdürüp Süper Lig ekiplerinden isimleri kadrosuna dahil eden Altay'da daha önce anlaşmaya varılan Yeni Malatyaspor'dan stoper Murat Akça ve Fatih Karagümrük'ten orta saha oyuncusu Zeki Yıldırım, Antalya kampına katıldı. Göztepeli Mossoro ve Karagümrüklü kaleci Aykut'un da takıma dahil olması bekleniyor.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)