İç transferde henüz sözleşmesi biten oyuncularla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılarda Başkan Dündar, "Oyuncuların geçmişten gelen ciddi bir güvensizliği var. Onu kırmak istiyoruz. Bu güvensizlik Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin gösterdiği tutumdan kaynaklı. Biz niyetimizi anlatmaya çalışıyoruz. Üzerimize düşen bunu düzeltmek ve toparlamak" diye konuştu.

"Oyuncu grubu ve kulüpteki arkadaşların güvenini kazanacağız" diyen Altay Başkanı Dündar, "Bu kulüp için fedakarlık yaptığımızı anlatıyoruz. Onlardan da fedakarlık bekliyoruz. Kulübün ekonomik koşulları belli. Oyuncuların geçmiş dönemden alacakları var, yeni sezon tekliflerimizle birlikte rakamlar az buz değil. Sezon içerisinde futbolcuların paralarını vereceğiz. Kampanya yapıyoruz, sponsorluk anlaşması hemen hemen tamamlandı" şeklinde konuştu.

Başkan Dündar, geçen sezondan sadece yerli futbolcuların 15 milyon TL alacakları olduğunu dile getirdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)