Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig temsilcisi Altay, dış transferde rotayı Balıkesirspor Baltok'tan ön libero Furkan Çil'e çevirdi. Siyah-beyazlıların uzun süredir takip ettiği 25 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon öncesi kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. İzmir temsilcisi kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Furkan'ın bonservis sorununu çözmesini bekliyor. Balıkesirspor'da profesyonel olan orta saha oyuncusu Keçiören, Sarayköy, Derincespor, Düzcespor ve Bayrampaşa'da top koşturdu. Furkan geçen sezon 1. Lig'de 29 lig, 4 de kupa maçında görev aldı. Altay, 2. Lig'de şampiyon olduğu 2017-18 sezonu öncesi yaz döneminde Furkan'a talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.