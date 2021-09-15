Süper Lig ’in 5. haftasında 17 Eylül Cuma günü Göztepe ’yi konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra çift kale maç yaptı.

Altay, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Öte yandan, 17 Eylül Cuma günü saat 20.00’de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak müsabakanın biletleri kale arkası tribünleri 25, maraton doğu tribün 50, numaralı batı tribün 250 ve VIP tribün 500 liradan satışa sunuldu.