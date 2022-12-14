Altay Hukuk Kurulu, başvuruda derbide Altay taraftarı Furkan Ersanlı'nın fişek atarak Göztepeli Mehmet Çakır'ı yaraladığı olayın tribünde gerçekleştiğine dikkat çekerken, güvenlik sorumluluğunun kendilerinde olmadığının altını çizdi. Hukuk kurulu, 50 sayfalık itirazında bu sezon iç sahada hiçbir olay yaşanmadığını ve Altay'ın temiz bir iç saha siciline sahip olduğunu vurguladı.

Hükmen yenilgi kararının iptalini ve maçın kaldığı yerden devam etmesini talep eden siyah-beyazlılar, seyircisiz oynama cezasında indirime gidilerek düzenleme yapılmasını istedi. Hakem raporunda maçın tatil edilme nedeninin Altay kalecisi Ozan'a Göztepe taraftarı Nihat Aydın tarafından yapılan saldırı olduğu, ek raporda ise maçın tatil edilme gerekçesine tribünde güvenlik maddesinin de eklendiği ileri sürüldü. Son olarak Denizlispor deplasmanına Denizli İl Güvenlik Kurulu kararıyla Altay taraftarı alınmazken, siyah-beyazlılar iç saha için verilen 6 maçlık seyircisiz oynama cezasının deplasman cezasına döndürülmesini talep etti. Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Sahadaki topçunun bu olaylarla ne alakası var. Kulüplere ceza verilmesi kabul edilebilir değil" dedi.

EFE'YE AVRUPA'DAN TAKİP

Altay'da geçen sezon Süper Lig'de son 2 haftadaki Trabzonspor maçında 1 dakika, Kasımpaşa deplasmanında 90 dakika oynadıktan sonra bu sezon 1'inci Lig'de ilk 11'in değişmezleri arasına giren 17 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya ile Avrupa kulüplerinin ilgilendiği açıklandı. Başkan Ayhan Dündar, "Efe'den beklentimiz büyük. Avrupa'dan ciddi ilgilenen takımlar var, izliyorlar. İspanya'dan ve İngiltere'den izleyen kulüpler var" diye konuştu.

Son olarak U19 Milli Takımı'nda görev yapan Efe, ligde bu sezon 15 karşılaşmada oynadı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)



