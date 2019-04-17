Usta golcüye devre arasında talip olan 3 takımın ligde şampiyonluk mücadelesi veren Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor ile Süper Lig'de kümede kalmaya çalışan Akhisarspor olduğu öğrenilirken, sportif direktör Özden Töraydın, "Paixao'yu devre arasında isteyen kulüpler olmuştu. Şu an resmi bir teklif yok ama arayıp soranlar oluyor. Kendisiyle sözleşmemiz devam ediyor. Gelen teklifleri daha sonra değerlendiririz" diye konuştu.

Futbolcu satarak gelir elde etme gibi bir amaçlarının olmadığını ifade eden Özden Töraydın, "Transferler her zaman olabilir. Altay Spor Kulübü'nde geçmişte de oyuncular satıldı, gelecekte de satılacak. Bizim için önemli olan hedef. 'Bir oyuncuyu satalım, paraya ihtiyacımız var. Başka oyuncu alalım' durumu söz konusu değil. İhtiyaç doğrultusunda transfer yapıyoruz. Kim takıma faydalı olacaksa ona göre hareket ederiz. Teknik direktörümüzün raporu doğrultusunda gelecek sezonun kadrosunu şekillendireceğiz. Ortak fikirlerimiz var. Aynı doğrultuda ilerliyoruz. Altay her zaman tercih edilen bir kulüptür" dedi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -