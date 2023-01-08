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Altay'da gözler Deniz Kadah'ın üzerinde

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezondan kalan sakatlığı nedeniyle ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan forvet Deniz Kadah, ikinci devreyi iple çekiyor.

08 Ocak 2023, Pazar 12:53 Son Güncelleme:
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Altay'da gözler Deniz Kadah'ın üzerinde

Dizindeki sakatlığı ameliyat olmadan atlatan 36 yaşındaki santrfor, ilk devrede 4 maçta toplam 38 dakika süre bulabildi. Sakatlığını tamamen atladan tecrübeli golcünün fiziksel eksiğini de büyük ölçüde kapattığı ifade edildi. 

Antalya kampında takımla çalışmalara devam eden Deniz'in ikinci yarıda takımın en önemli kozlarından biri olacağı dile getirildi. Deneyimli forvetin ikinci yarının ilk haftasında 14 Ocak'ta deplasmanda oynanacak Samsunspor maçına kadar, fiziksel açıdan 90 dakikayı çıkarabilecek duruma geleceği bildirildi. Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altay, kamp bitiminde İzmir'e dönmeden direkt Samsun'a gidecek.(DHA)


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