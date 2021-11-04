Geçen haftaki Demir Grup Sivasspor maçında Bamba'ya asist yapan 23 yaşındaki forvet, son olarak 4'üncü haftadaki İttifak Holding Konyaspor deplasmanında gol atma başarısı göstermişti.

Konya deplasmanının ardından sakatlığı nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalan Rayan, görev aldığı son 4 maçta rakip fileleri sarsamadı. Ligde 7 maçta 3 kez ilk 11'de şans bulup, 232 dakikada görev alan Mısırlı futbolcu 2 gol kaydetti. Kupada da 2 golü bulunan Ahmed Rayan'ın Antalya deplasmanında ilk 11'de yer alması bekleniyor. Bamba ve Cebrail'in durumlarının belirsiz olduğu Altay'da tedavileri süren Rodriguez, Murat, Naderi ve Eren ise forma giyemeyecek.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)