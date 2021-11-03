Bu sezon 18 yıl sonra Süper Lig 'e dönmeyi başaran İzmir temsilcisinde A takımla antrenmanlara çıkan 3 altyapı patentli futbolcudan bir tek sol kanat Eren Erdoğan, ligde 2 karşılaşmada 52 dakikada oyunda kaldı. İlk 5 haftada kadroda yer alıp, Fenerbahçe maçının 83'üncü dakikasında, Konyaspor deplasmanında ise ikinci yarıda oyuna giren 20 yaşındaki Eren sakatlığı nedeniyle son 6 maçta görev yapamadı.

A takımda yer alan 18 yaşındaki milli forvet Kazımcan Karataş ve 17 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Cem Özgener, Süper Lig'de forma şansı bulamazken, iki genç futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Belediye Derincespor karşılaşmasında görev aldı. Profesyonel lisansları olan altyapı patentli Tugay Gündem, Nurettin Küçükdeniz, Mustafa Çalışkan ve Onur Efe ise altyapıda görev almaya devam ediyor. Altay altyapısından yetişip Türk futbolunun efsanelerinden biri olan teknik direktör Mustafa Denizli, zorlu Süper Lig mücadelesinde şimdilik gençlere fazla sorumluluk vermeyi tercih etmedi.

NİCE YETENEKLER YETİŞTİ

107 yıllık tarihinde Türk futbolunda önemli ilklere imza atan Altay, geçmişinde futbolcu fabrikası gibi çalıştı. Siyah-beyazlılar, futbolseverlerin yakından tanıdığı Alpay Özalan, Toprak Kırtoğlu, Ramazan Kurşunlu, Sinan Kaloğlu, Hayrettin Demirbaş, Erdi Demir, Necati Ateş, Çağdaş Atan, İbrahim Akın, Okay Yokuşlu, Semih Kaya, Aytaç Kara, Musa Çağıran, Ulaş Zengin, Ali Şaşal Vural, Atakan Çankaya, Cenk Özkaçar gibi çok önemli oyuncular yetiştirdi.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)