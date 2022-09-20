Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen siyah-beyazlılarda 21 yaşındaki Eren Karataş ve 19 yaşındaki Yusuf Tekin buldukları net pozisyonları gole çeviremedikleri için eleştirilirken, aynı maçta usta santrfor Paixao'nun da önemli bir pozisyondan faydalanamadığını hatırlatan Tuna Üzümcü, "Özellikle genç oyuncularda sabırlı olmamız gerekiyor. Kendilerini bulacaklar. Yakaladıkları pozisyonları değerlendirecekler. Tecrübe kazanıyorlar, acele etmemek gerek" dedi.

Genç futbolcuların büyük bölümünün bu ligde ilk kez oynadığını dile getiren Sportif Direktör Üzümcü, "Onlar üzerinde kuracağımız baskının bir yardımı olmayacak. Özgüven vermemiz gerekiyor. Hata yaptıklarında eleştirirsek, hata yapmaya devam ederler. Arkalarında durmalıyız" mesajı verdi.

Oynanan futbol konusundaki eleştirileri de değerlendiren Üzümcü, "Büyük bütçelerle kurulmuş takımlar da bu süreçte iyi futbol oynamıyor. Biz iyi mücadele ediyoruz, iyi futbol için de süreye ihtiyaç var. Bir puana sevinmedik. Zor bir periyoda giriyoruz. İyi oyundan çok, puanlar almamız daha önemli. Bu süreçte taraftardan destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)