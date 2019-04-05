Siyah-beyazlı ekip rakibinin 4 haftalık galibiyet serisine son vermeye çalışacak. Taraftarının önünde çıktığı son 3 maçı kazanan İzmir ekibi aynı zamanda iç sahada 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Gazişehir'e sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup olan Altay, bu kez 3 puan alan taraf olmak istiyor.

Gaziantep temsilcisi ligin en skorer ikinci takımı olarak dikkat çekerken, savunma anlamında en başarılı üçüncü ekip konumunda. Ligde 38 puanı bulunan 10'uncu sıradaki siyah-beyazlılar, 48 puanlı 5'inci basamaktaki rakibini mağlup etmesi halinde ilk 6 için umutlarını yeşertecek. Altay'da cezalı Tatos ve Murat forma giyemeyecek. Murat'ın yokluğunda sağ bekte Yasin görev alacak. Tatos'un yerine ise orta sahada Merter'in forma giymesi bekleniyor.

DHA