Transfer yasağının sürmesi ve sözleşme yenilenen tecrübeli isimlerin takıma geç katılması nedeniyle sezona sıkıntılarla başlayan siyah-beyazlılarda alınan sonuçlar ve kötü oyun eleştirileri beraberinde getirdi. Yönetim de taraftarların istifaya davet ettiği teknik direktör Sinan Kaloğlu ile bir görüşme yaptı.

"Bu periyotta puan alamamak ön görmediğimiz bir durum değildi" diyen Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, "Takımın form tutması için zamana ihtiyacı olduğunu biliyorduk ama oyun olarak biraz daha derli toplu bir takım bekliyorduk. Böyle bir oyun hayal kırıklığı oldu. Hocamızla konuştuk, beklentilerimizi ifade ettik. Hocamız gerekli adımları atacak diye düşünüyoruz. Takım daha iyi olacak diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

ÜZÜMCÜ: ÖZLENEN ALTAY SAHADA OLACAK

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü, ilk 3 haftada güçlü takımlarla karşılaştıklarını ve sabırlı olmaları gerektiğini vurguladı. Üzümcü, "Sahadaki oyuncuların çoğu kamp yaşamadı. Ligde hazır hale gelecekler. Onları sakatlamadan hazır hale getirmek istiyoruz. Bu çok sürmez. Takım olmak, hazır olmak kolay değil. Buradan alnımızın akıyla çıkarız. Özlenen Altay sahaya yansıyacaktır. Adanaspor'u deplasmanda iyi futbolla yenerek çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

DHA