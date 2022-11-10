Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sinan Kaloğlu, özellikle orta alanda tercih yapmakta zorlanıyor.

Geçen haftaki Bandırmaspor maçında orta sahada son haftaların formda ismi genç Arda, Tolga ve iyileşen Zeki'yi görevlendiren Kaloğlu, derbi öncesi Ceyhun'un sarı kart cezasının sona ermesiyle zor bir tercih yapmak durumunda kaldı.

Genç teknik adamın Tolga'yı asıl bölgesi olan sağ kanada çekmesi halinde Salih yedek soyunacak. Tolga'nın orta alanda kalması durumunda ise Ceyhun, Arda ve Zeki üçlüsünden biri yedek bekleyecek.

Altay'da sakatlığı sonrası 8 maç aradan sonra geçen hafta 88'inci dakikada oyuna giren Özgür de sol kanattaki rekabete ortak oldu. Kanatlarda Salih, Naderi ve Eren'i oynatan teknik patron Kaloğlu, Özgür'ü de oyunun gidişatına göre sahaya sürecek. (DHA)