Süper Lig 'de ateş hattında yer alan Altay'da flaş karar... Serkan Özbalta'yla yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Sinan Kaloğlu'nu oturtan Siyah-Beyazlılar'da takımın tecrübeli isimleri Marco Paixao ve Murat Akça kadro dışı bırakıldı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "A Takımı oyuncularımızdan Marco Paixao disiplinsiz davranışları sebebi ile, Murat Akça ise performans yetersizliği nedeniyle yönetim kurulumuzun almış olduğu karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Camiamız ve kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Hatırlanacağı üzere 37 yaşındaki Paixao, Altay formasıyla TFF 1.Lig'de 2018-19, 2019-20 ve 2020-21 sezonlarını gol kralı olarak tamamlayarak akıllara kazınmıştı.

İşte Altay'ın o açıklaması: