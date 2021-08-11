Altay'da Eric Björkander takımdan ayrı çalıştı
Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor’u konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı ekibin pazartesi günkü antrenmanında sakatlanan İsveçli Eric Björkander, takımdan ayrı idman yaptı.
Süper Lig ’in ilk haftasında 14 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor’u konuk edecek Altay, hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Siyah-beyazlı ekibin pazartesi günkü antrenmanında sakatlanan İsveçli Eric Björkander, takımdan ayrı idman yaptı.