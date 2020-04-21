TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da sezon başında 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'dan kiralanan sağ bek Erhan Kartal, takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Ligde oynanan 28 maçın 26'sında ilk 11'de görev alan tecrübeli savunmacı, toplam 2 bin 306 dakika sahada kalıp İzmir ekininin en istikrarlı oyuncularından biri olarak dikkat çekti. Koronavirüs salgını yüzünden verilen ara bittiğinde Süper Lig yarışında iddialı olacaklarını söyleyen Erhan, "İlk 8 takım arasındaki puan farkları çok az. Biz en kötü Play-Off oynayacağız. Buna inanıyoruz. Ancak ilk 2 için de iddialıyız" dedi.

Altay taraftarı ile arasında iyi bir bağ oluştuğunu belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Altay'a gelmeden önce kulübe sempatim vardı. Takıma katılınca Altay'ın neden bu kadar büyük bir camia olduğunu öğrendim. Sezonun ilk yarısında Menemen'de taraftarın gücünü tam arkamıza alamadık. İkinci yarıda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na geçince aramızda muhteşem bir bağ oluştu. Onlar bizi her ortamda desteklediler. Bu statta yine maçlarımızı kazanıp Süper Lig'e çıkışımızı burada kutlarız" diye konuştu.

KOŞUKAVAK'LA BAŞARI GELDİ

Erhan Kartal, bu sezon siyah-beyazlı kulüpte çalıştığı üç teknik adamı ise şöyle değerlendirdi: "Sait Karafırtınalar ofansif futbol oynatan bir teknik adamdı. Ondan sonra gelen Ali Tandoğan daha çok savunma yaptırıyordu. En son takımın başına gelen Yalçın Koşukavak oyunun her iki yönünü de oynatıyor. Bu da benim başarı grafiğimi artırdı. Yalçın hocanın gelmesi takımı olumlu yönde etkiledi."