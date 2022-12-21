Tuzla deplasmanında sarı kart cezalısı Eren, Salih ve Yusuf'un görev yapamayacağını hatırlatan teknik direktör Sinan Kaloğlu, İranlı sol bek Naderi'nin hasta olması nedeniyle antrenmanlara çıkmadığını belirtti.

Teknik patron Kaloğlu, Denizlispor deplasmanında sakatlanan orta saha oyuncusu Zeki'nin durumunun da netlik kazanmadığını ifade etti. U19 Milli Takımı kampında olan genç stoper Efe'nin maçtan bir gün önce takıma katılacağını söyleyen Sinan Kaloğlu, "Eksiklerimiz var ama sonuçta sahaya 11 kişi çıkacağız. Puan ve puanlar almak için mücadele edeceğiz. Sezon başından beri hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek" diye konuştu.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)