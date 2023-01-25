İlk yarının sonunda Atletico Madrid ve Manchester City'nin nabız yokladığı 17 yaşındaki savunmacıya son olarak Eyüpspor kanca atmıştı. Eyüpspor yönetiminin genç savunmacı için ilk etapta Altay'a 500 bin Euro önerdiği, son olarak bu rakamı 600 bin Euro'ya çıkardığı öğrenildi.

Altay yönetiminin ise Efe'ye talip olan kulüplerden bonuslarıyla birlikte en az 1 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Siyah-beyazlılar, oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 30 pay almak koşuluyla 1 milyon Euro'ya onay verirken, bir sonraki satış yüzdesinin düşürülmesi durumunda bonservis ücretinin artacağı ifade edildi. Altay Başkanı Ayhan Dündar'ın genç milli sol stoper için son olarak Süper Lig 'den bir kulüple pazarlık halinde olduğu gelen haberler arasında.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)