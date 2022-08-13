Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon sakatlık yaşayan santrfor Deniz Kadah'ın yeni sezonun ilk haftalarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Geçen sezon antrenmanda sakatlanıp, sol diz bağlarında yırtık tespit edilen 36 yaşındaki golcü, Süper Lig 'de oynanan son 10 karşılaşmada forma giyememişti.
Uzun süredir tedavi gören ve bireysel çalışan gurbetçi forvet, İzmir ekibiyle yeniden anlaştıktan sonra Afyon'da gerçekleşen ikinci etap kampında takıma dahil oldu. İzmir'de fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışan Deniz'in sezonun ilk 4-5 maçını kaçırması bekleniyor. Dizini kuvvetlendirme çalışmaları yapan Deniz Kadah'ın tamamen iyileşmeden riske edilmeyeceği bildirildi.
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