Afyon kampına gelerek sportif direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen gurbetçi futbolcu, siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir'de daha önce Altınordu forması giyen Deniz, kariyerinde daha önce Alanyaspor, Balıkesirspor ve Eskişehirspor'da da top koşturdu. Almanya doğumlu 31 yaşındaki futbolcu 1. Lig'de 137 maçta 5 gol attı. Deniz Vural, 2015-16'da Alanyaspor'la, 2013-14'te ise Balıkesirspor'la Süper Lig'e çıkma sevincine ortak olmuştu.