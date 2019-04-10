Işıkkent Mezarlığı'nde gerçekleşen anma törenine merhum Burteçin'in eşi Gülen Burteçin, oğlu Fatih Burteçin, torunu Beliz Burteçin, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altay Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, Yönetim Kurulu Üyesi Cem Torunoğlu, Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve 1914 Taraftarlar Derneği'ni temsilen Murat Şumar katıldı.

Camianın unutulmaz başkanlarından, "Lejyoner" lakaplı Rıdvan Burteçin'in futbolda adalet ve centilmenlik kavramları ile anıldığını belirten Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Biz Altaylılar, hepimiz akrabayız sözü ile camiamızın büyüklüğünü her daim hatırlamamızı sağlayan, dik duruşu ile futbolda ahlak meşalesini yakan başkanlarımızdan Rıdvan Burteçin'i aramızdan ayrılışının 19. yılında saygı, sevgi ve rahmet ile anıyoruz" diye konuştu.

YASİN DIŞARI MURAT İÇERİ

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 beraberlikle Play-Off şansını iyice zorlaştıran Altay'da sağ bekte görev değişimi gerçekleşecek. Cezası nedeniyle 1-1 sona eren Gazişehir maçında forma giyemeyen Murat, pazartesi günü Adana Demirspor deplasmanında ilk 11'e dönecek. Gazişehir beraberliğinde topu eliyle keserek penaltıya neden olan Yasin ise tekrar kzağa çekilecek. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, cezası biten Tatos'u da İbrahim Akın'ın yerine ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.

İZMİR, (DHA)