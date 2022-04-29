Bamba bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maçta 7 gol atarken, Paixao 23 karşılaşmada 2 kez rakip fileleri sarstı. Bir süre önce kadro dışı bırakılan Paixao'nun 600 bin Euro'ya yakın alacağının bulunduğu ve alacakları gerekçesiyle zaten sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı feshettiği iddia edildi.

DHA