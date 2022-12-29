20 yaşındaki orta saha oyuncuyla masaya oturduğu ancak son anda sözleşme maddelerinde uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Tuzla deplasmanında 43'üncü dakikada oyuna girip, 63'üncü dakikada oyundan alınan Arda ile ilgili kararı yönetim verecek. İmza atmazsa sezon sonunda serbest kalma hakkı kazanacak genç futbolcunun kadro dışı kalabileceği bildirildi. Sezon sonunda gitmek üzere şu an başka bir kulübe imza atma hakkı olan Arda, kadro dışı kalırsa çalışmalarını bireysel olarak sürdürecek. Arda sözleşme uzatmadan yuvadan uçarsa Altay transferden yalnız yetiştiricilik bedeli alabilecek.

DHA