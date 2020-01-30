TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Ali Tandoğan, pazar günü eski takımı Ekol Göz Balıkesirspor karşısında psikolojik olarak zor bir sınava çıkacak. Sezon başında anlaştığı Balıkesirspor'dan 13. hafta sonunda ekonomik sorunları gerekçe göstererek ayrılan Ali Tandoğan, aynı hafta Altay'la el sıkıştı. Bu gelişme üzerine Balıkesirspor kalecisi Vukovic, Tandoğan'ı eleştiren bir açıklama yaptı. Vukovic, sosyal medya hesabından bu hafta taraftarların stadı doldurmasını istedi.

Balıkesirspor taraftarları, "Takımı için canını dişine takan kaptanımız Vukovic'i kıracak mıyız? Gemiyi ilk önce terkeden Ali Tandoğan'ın çalıştırdığı Altay'a karşı Balıkesirspor'umuza ve futbolcularımıza inananları pazar günü stadımıza davet ediyoruz" mesajı yayınladı. Zor bir maça çıkacaklarını belirten Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Rakip hocamıza karşı ekstra motive olacak" dedi.

Altay, devre arasında Balıkesirspor'dan ayrılan sol bek Doğa'yı da kadrosuna kattı.

DHA