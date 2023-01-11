Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, tecrübe kazanması için TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta düşme hattında yer alan Darıca Gençlerbirliği'ne sezon sonuna kadar kiralandı.

Bu sezon A takımda sadece iç sahada Efeler 09 SFK ile oynanan kupa maçında 62 dakika görev alan 21 yaşındaki oyuncu, 2 kez de U19 Elit B Ligi'nde forma giydi. Göztepe 'de futbola başlayan Ali, siyah-beyazlı kulüpte alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2020'de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. İzmir temsilcisinde gençlerden Erdem Özcan ise geçen hafta 2'nci Lig'de yer alan Nazilli Belediyespor'a kiralık gitmişti.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)