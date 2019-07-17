Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, uzun süredir temas halinde olduğu Boluspor'dan Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze ile anlaşamadı. Siyah-beyazlılar, Afyonkarahisar kampına davet ettiği 30 yaşındaki futbolcu ile maddi konularda anlaşma sağlanamadı. Akabueze ikna edilemeyince teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın eski öğrencisini takımında görmek isteği gerçekleşmedi.

Transferde listesine aldığı isimleri bir bir rakiplerine kaptıran Altay, sadece Alanyaspor altyapısından golcü Hakan ve Yeni Çorumspor'dan kaleci Onurcan'la el sıkıştı. Transfer yasağını kaldırıp anlaştığı isimlere resmi imza attırmaya çalışan İzmir temsilcisi, takımdan ayrılıp Samsunspor'a giden ön libero Ferhat'ın yerini Denizlispor'dan Deniz'le doldurmayı planlıyor. Dış transferde tutuk kalan Altay, iç transferde İbrahim Öztürk, İbrahim Akın gibi tecrübeli isimlerle sözleşme yenilemişti.