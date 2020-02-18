TFF 1. Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 31 puanla 8. sırada yer alan Altay'da Teknik Direktör Ali Tandoğan ile yollar ayrıldı. Vakit kaybetmeden takımı emanet edeceği yeni isim için arayışlara başlayan İzmir ekibinde belirlenen adaylar arasında Ahmet Taşyürek ön plana çıkıyor. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Ümraniyespor ile yollarını ayıran Taşyürek'in yönetimle yapacağı son görüşmenin ardından durum netlik kazanacak.

Tarafların anlaşma sağlaması ile 47 yaşındaki çalıştırıcı ile resmi sözleşme imzalanacak.