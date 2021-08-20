Süper Lig'de geçen hafta evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay, yarın kendisi gibi sezona 3 puanla giriş yapan Aytemiz Alanyaspor 'a konuk olacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan yeni transfer stoper Eric Björkander sahadaki yerini alamayacak. Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Altay, ilk haftayı averajla 2. sırada geçti. Aytemiz Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etmişti.

Altay'ın son transferi Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın ise henüz lisansı çıkmadı. Oyuncunun Alanya'ya götürüleceği ve lisans işlemlerinin yetişmesi halinde 21 kişilik kadroda yer alacağı vurgulandı.

Teknik direktör Mustafa Denizli, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirtti. Denizli, "Sezona çok iyi başladık. Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Süper Lig ’e 18 yıl sonra dönen Altay, Aytemiz Alanyaspor’la ligde ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en son 2013-2014 sezonunda 2. Lig’de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Antalya’da 3-0 mağlup olduğu rakibini İzmir’de 2-0 yenmişti.

Aytemiz Alanyaspor, Altay’ın Süper Lig’de karşılaşacağı 58. takım olacak.

Futbola Altay altyapısında başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İzmir temsilcisininSüper Lig’de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.