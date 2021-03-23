Siyah-beyazlı kulübün ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki file bekçisi, ilk kez 20'nci haftadaki Eskişehirspor deplasmanında görev aldı. Bir sonraki hafta Teknik Direktör Osman Özköylü'nün göreve geldiği Ankara Keçiörengücü maçında kadroya alınmayan Stackhowiak, İzmir ekibi bu müsabakayı 4-0 kaybedince 22'nci haftadaki Adana Demirspor randevusunda eldivenleri devraldı.

Adana deplasmanından 2-1'lik zaferle dönenen Altay'da teknik patron Özköylü, Altınordu derbisinde kaleyi yine Polonyalı eldivene emanet etti. Siyah-beyazlıların derbiyi 3-1 kaybetmesinin ardından Adam Stackhowiak bir daha forma yüzü göremedi. Altay son 4 maçta art arda Giresunspor (D), Tuzlaspor, Aydeniz Et Balıkesirspor (D) ve Menemenspor'u dize getirirken, kalede Cihan'ı oynatan Osman Özköylü, yedek kaleci olarak altyapıdan Eren Karataş'ı yanında oturttu. Özköylü, bu periyotta 6 yabancı oynatma hakkını Scuk, Thiam, Kappel, Regattin, Mossoro ve Paixao'dan yana kullandı.

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)