Paixao dışındaki yabancı oyuncularını gözden çıkardığı öğrenilen siyah-beyazlılarda yol ayrımı yaşanacak futbolcu sayısının ilerleyen günlerde artabileceği belirtildi.

Yönetim, belirli bölgelere yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor. Altay, ikinci yarı hazırlıklarını yeni yıl arifesine kadar İzmir'de, 2 Ocak Çarşamba gününden itibaren ise Antalya’da devam edecek.

DHA